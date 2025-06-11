Врач объяснила, когда стоит искать причины болезни в психоэмоциональном состоянии

Многие слышали фразу «все болезни от нервов». Коучи часто объясняют «вдовий горбик» тяжестью ответственности, а ноющие ноги — проблемами с работой или личной жизнью. Однако, по словам Дарьи Якубы, психолога медицинской компании СберЗдоровье, стресс действительно влияет на организм, но лечение должно начинаться с тщательного обследования тела. Об этом эксперт рассказала KP.RU.
— Врачи подходят к лечению заболеваний комплексно, обращая внимание на два важных фактора: сохранена ли структура и функция органов и систем, и есть ли влияние эмоционального и психического состояния человека, — пояснила медик.
Стресс запускает в организме выработку гормонов, которые могут воздействовать на сердце, желудок, кожу и другие системы. По словам эксперта, первоочередная задача — найти причину болезни в теле и начать ее лечение. При этом врачи рекомендуют не только лечить физические симптомы, но и привлекать психологов или психотерапевтов, чтобы помочь человеку справиться с внутренними переживаниями.
— Поскольку любая эмоция, помимо психологического компонента, имеет и телесный — мышечное напряжение, изменение работы вегетативной нервной системы, а также изменения на эндокринном и иммунном уровне, — при длительном стрессовом воздействии происходит перестройка работы всего организма, — добавила специалист.