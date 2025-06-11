Врач объяснила, когда стоит искать причины болезни в психоэмоциональном состоянии

Стресс запускает в организме выработку гормонов, которые могут воздействовать на сердце, желудок, кожу и другие системы. По словам эксперта, первоочередная задача — найти причину болезни в теле и начать ее лечение. При этом врачи рекомендуют не только лечить физические симптомы, но и привлекать психологов или психотерапевтов, чтобы помочь человеку справиться с внутренними переживаниями.