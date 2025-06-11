В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с арендой жилья

— Мошенники выкладывают объявление с предложением снять квартиру, причем цена за нее указывается очень привлекательная — гораздо ниже среднерыночной. Однако для того, чтобы посмотреть лот вживую и забронировать, предлагают гражданам перейти в мессенджеры и просят предоплату, — рассказал Колунов РИА Новости.