Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с арендой жилья

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил о новой схеме мошенничества, связанной с арендой жилья.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил о новой схеме мошенничества, связанной с арендой жилья.

Мошенники размещают на онлайн-сервисах объявления о сдаче квартир по заниженным ценам, а затем вымогают у потенциальных арендаторов предоплату за просмотр и бронирование.

— Мошенники выкладывают объявление с предложением снять квартиру, причем цена за нее указывается очень привлекательная — гораздо ниже среднерыночной. Однако для того, чтобы посмотреть лот вживую и забронировать, предлагают гражданам перейти в мессенджеры и просят предоплату, — рассказал Колунов РИА Новости.

После получения предоплаты мошенники перестают выходить на связь и удаляют объявление, оставляя жертву без денег и без обещанной квартиры. Колунов призвал граждан быть предельно бдительными и помнить, что требование предоплаты без личной встречи и заключения договора является признаком мошенничества.

Ранее в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты сообщили, что появился фишинговый сайт, имитирующий сервис проверки подлинности нотариальных документов по QR-коду.