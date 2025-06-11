В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с арендой жилья

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил о новой схеме мошенничества, связанной с арендой жилья.
Мошенники размещают на онлайн-сервисах объявления о сдаче квартир по заниженным ценам, а затем вымогают у потенциальных арендаторов предоплату за просмотр и бронирование.
— Мошенники выкладывают объявление с предложением снять квартиру, причем цена за нее указывается очень привлекательная — гораздо ниже среднерыночной. Однако для того, чтобы посмотреть лот вживую и забронировать, предлагают гражданам перейти в мессенджеры и просят предоплату, — рассказал Колунов РИА Новости.
После получения предоплаты мошенники перестают выходить на связь и удаляют объявление, оставляя жертву без денег и без обещанной квартиры. Колунов призвал граждан быть предельно бдительными и помнить, что требование предоплаты без личной встречи и заключения договора является признаком мошенничества.
Ранее в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты сообщили, что появился фишинговый сайт, имитирующий сервис проверки подлинности нотариальных документов по QR-коду.