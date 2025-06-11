Украинские военные угрожали жителям одного из сел Луганской Народной Республики расправой за попытки восстановить памятники, разрушенные в ходе боевых действий. Об этом сообщил Герой России, полковник Рустам Сайфуллин в интервью ТАСС.
Он рассказал, как после восстановления одного из мемориалов к нему подошли пожилые женщины со словами благодарности, объяснив, что ранее не могли даже побелить памятник — украинские солдаты выгоняли их с угрозами расстрела.
Сайфуллин подчеркнул, что попытки стереть историческую память ведутся целенаправленно. По его словам, уничтожение памятников — это не просто акт вандализма, а часть идеологической войны, направленной на искоренение исторической связи жителей региона с Россией.
Он также отметил, что антироссийская пропаганда начинается с раннего возраста — в школьных учебниках, обнаруженных в освобожденных населенных пунктах, активно продвигаются враждебные к России идеи. По мнению Сайфуллина, дети растут в атмосфере ненависти, не имея возможности услышать альтернативную точку зрения.
Ранее стало известно, что власти Украины демонтировали памятник Петру I в центре Полтавы. На месте монумента осталось только основание и информационная табличка.