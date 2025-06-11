Хабаровские выпускники сдают последние экзамены в основном периоде ЕГЭ

Устную часть экзамена по иностранному языку и информатику сдают сегодня, 11 июня, выпускники. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», в расписании ЕГЭ эти предметы числятся последними в основном периоде проведения итогового испытания. Дальше следуют резервные дни. Если школьник заболел, или у него совпали даты проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, или возникли иные обстоятельства, подтвержденные документально, то сдать экзамен можно с 16 по 20 июня и 23 июня.
Помимо этого, в расписании предусмотрены дополнительные дни для пересдачи одного из предметов и улучшения своего предыдущего результата — 3 и 4 июля.
К слову, с учетом объявления результатов недавно прошедших экзаменов, число стобалльников в регионе выросло. Максимальный результат ЕГЭ по математике профильного уровня получили выпускники школы № 3 Ванино, лицея № 1 Комсомольска-на-Амуре и лицея инновационных технологий Хабаровска. Итого — 19 стобалльных результатов: 11 — по химии, четыре — по литературе, три — по математике и один — по истории.
— Выпускники Хабаровского края, получившие на экзамене 95 баллов и выше, могут претендовать на денежную премию имени генерал-губернатора Н. И. Гродекова, — напомнили в краевом министерстве образования и науки.