Хабаровские выпускники сдают последние экзамены в основном периоде ЕГЭ

Устную часть экзамена по иностранному языку и информатику сдают сегодня, 11 июня, выпускники. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», в расписании ЕГЭ эти предметы числятся последними в основном периоде проведения итогового испытания. Дальше следуют резервные дни. Если школьник заболел, или у него совпали даты проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, или возникли иные обстоятельства, подтвержденные документально, то сдать экзамен можно с 16 по 20 июня и 23 июня.