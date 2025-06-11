Правила купания детей на водоёмах ужесточили в Приморье

В Приморье обновили правила охраны жизни людей на водных объектах. Основное внимание уделено безопасности детей в летний период, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Согласно изменениям, теперь запрещено:
купание и пребывание детей до 14 лет на пляжах без сопровождения взрослых; оставление несовершеннолетних без присмотра, даже если они умеют плавать; нахождение детей младше 7 лет в воде без индивидуальных спасательных средств.
На заседании краевой комиссии по предупреждению ЧС было подчеркнуто, что органы местного самоуправления обязаны:
провести обследование всех детских лагерей с участием межведомственных комиссий; обеспечить соблюдение требований пожарной и водной безопасности на объектах отдыха; создать добровольные пожарные дружины в местах массового пребывания детей.
Министерство ГО и ЧС Приморья будет контролировать выполнение новых правил. При выявлении нарушений предусмотрено составление административных протоколов согласно региональному законодательству.
Напомним, следственные органы СКР по Приморью устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, который утонул 2 июня на реке Уссури в Лесозаводске. Ребёнок находился в водоёме без присмотра взрослых. Кроме того, зона купания не была оборудована, отсутствовали предупреждающие знаки о запрете.