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Правила купания детей на водоёмах ужесточили в Приморье

Муниципалитеты обязали проверить лагеря и усилить меры безопасности.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье обновили правила охраны жизни людей на водных объектах. Основное внимание уделено безопасности детей в летний период, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Согласно изменениям, теперь запрещено:

купание и пребывание детей до 14 лет на пляжах без сопровождения взрослых; оставление несовершеннолетних без присмотра, даже если они умеют плавать; нахождение детей младше 7 лет в воде без индивидуальных спасательных средств.

На заседании краевой комиссии по предупреждению ЧС было подчеркнуто, что органы местного самоуправления обязаны:

провести обследование всех детских лагерей с участием межведомственных комиссий; обеспечить соблюдение требований пожарной и водной безопасности на объектах отдыха; создать добровольные пожарные дружины в местах массового пребывания детей.

Министерство ГО и ЧС Приморья будет контролировать выполнение новых правил. При выявлении нарушений предусмотрено составление административных протоколов согласно региональному законодательству.

Напомним, следственные органы СКР по Приморью устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, который утонул 2 июня на реке Уссури в Лесозаводске. Ребёнок находился в водоёме без присмотра взрослых. Кроме того, зона купания не была оборудована, отсутствовали предупреждающие знаки о запрете.