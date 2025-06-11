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Пользователи iOS 26 пожаловались на критические сбои в работе системы

Компания Tenorshare перечислила 15 часто встречающихся проблем бета-версии iOS 26.

Источник: Аргументы и факты

Владельцы устройств компании Apple, которые участвуют в тестировании бета-версии новой операционной системы iOS 26, пожаловались на критические сбои в её работе.

Компания-разработчик программного обеспечения Tenorshare перечислила 15 «часто встречающихся» проблем этой оболочки. Так, при использовании бета-версии iOS 26 наблюдаются быстрая разрядка аккумулятора, перегрев устройства, трудности с Face ID, медленная установка обновлений, нарушение работы почтового приложения, отсутствие уведомлений и ошибки с уровнем громкости.

Кроме того, пользователи указывают на невключающийся фонарик, сбои с Bluetooth, Wi-Fi, MagSafe, а также на проблемы с открытием и изменением фотографий.

Напомним, Apple показала iOS 26 на презентации 9 июня. Новая операционная система должна быть выпущена в сентябре. Она привнесёт ряд существенных изменений. Начиная с этой версии, в названиях операционной системы будет указываться основной год её развертывания.