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В интимных органах новосибирцев нашли клещей

Интимная близость на свежем воздухе обернулась неприятными последствиями для пары из Новосибирска.

Источник: РИА "Новости"

Вместо ожидаемого удовольствия влюбленные оказались вынуждены обратиться за медицинской помощью.

По информации Сиб.фм, молодые люди пришли к врачам с жалобами на дискомфорт в интимной зоне. Сначала они стеснялись объяснить причину своего обращения.

«Врачи задавали дополнительные вопросы, чтобы выяснить, что стало причиной зуда. В итоге пара призналась, что занималась любовью в одном из городских скверов, после чего и возникли неприятные ощущения», — рассказал один из врачей.

В результате медики провели операцию по удалению нежелательных «гостей». Из мужского полового органа было извлечено четыре паразита, а из женского — такое же количество.

На данный момент информации о возможных осложнениях после процедуры не поступало.