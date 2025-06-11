В интимных органах новосибирцев нашли клещей

Вместо ожидаемого удовольствия влюбленные оказались вынуждены обратиться за медицинской помощью.
По информации Сиб.фм, молодые люди пришли к врачам с жалобами на дискомфорт в интимной зоне. Сначала они стеснялись объяснить причину своего обращения.
«Врачи задавали дополнительные вопросы, чтобы выяснить, что стало причиной зуда. В итоге пара призналась, что занималась любовью в одном из городских скверов, после чего и возникли неприятные ощущения», — рассказал один из врачей.
В результате медики провели операцию по удалению нежелательных «гостей». Из мужского полового органа было извлечено четыре паразита, а из женского — такое же количество.
На данный момент информации о возможных осложнениях после процедуры не поступало.