В России хотят ввести квоты на трудоустройство участников СВО

В документе предлагается закрепить за участниками СВО не менее одного процента рабочих мест на предприятиях, где численность работников более 1000 человек. Там же, где работают менее 1000 человек, предлагается предоставлять как минимум одно рабочее место для трудоустройства участников спецоперации.