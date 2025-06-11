В России хотят ввести квоты на трудоустройство участников СВО

В России могут установить квоты по трудоустройству для демобилизованных участников СВО. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ с соответствующими предложениями, направленный в адрес премьер-министра Михаила Мишустина Ассоциацией предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ».
В документе предлагается закрепить за участниками СВО не менее одного процента рабочих мест на предприятиях, где численность работников более 1000 человек. Там же, где работают менее 1000 человек, предлагается предоставлять как минимум одно рабочее место для трудоустройства участников спецоперации.
Накануне Правительство России утвердило программу помощи в трудоустройстве ветеранов специальной военной операции. При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что 57% демобилизованных участников спецоперации уже трудоустроены.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить трудоустройство участников специальной военной операции, которые обладают навыками инженера, на профильные предприятия.