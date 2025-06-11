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Огромную краснокнижную бабочку заметили в Забайкалье

В поселке Новокручининском в Забайкалье была замечена редкая бабочка, занесенная в Красную книгу.

В поселке Новокручининском в Забайкалье была замечена редкая бабочка, занесенная в Красную книгу.

У павлиноглазки гнома должны быть длинные хвостики, однако у этой 11-сантиметровой особи они оказались повреждены. Женщина, обнаружившая светло-зеленую бабочку, отметила, что ранее уже видела подобную в поселке Карымское.

Биолог Олег Корсун рассказал, что вопросы о данном ночном насекомом стали поступать ежегодно — его все чаще фиксируют в различных районах края. Об этом пишет Telegram-канал Chita.Ru.

Этот вид обычно обитает в Амурской области, Еврейской автономной области, на юге Хабаровского края, в Приморье и на Курильских островах. Ранее в Забайкалье такие бабочки встречались только на востоке, но в последние годы они начали появляться и в других местах.