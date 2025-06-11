Сразу четыре крупных дорожных участка ремонтируют по нацпроекту во Владивостоке

Специалисты управления дорог администрации Владивостока рассказали, как проходит ремонт дорог на разных объектах. Например, улицу Анны Щетининой приводят в порядок от дома № 26 до перекрёстка с улицей Адмирала Горшкова. Рабочие уже выполнили комплекс подготовительных мероприятий, вывели на новый уровень люки на сетях инженерных коммуникаций, уложили асфальт на проезжей части, привели в порядок тротуары. Сейчас остаётся уложить асфальт на примыканиях, а также восстановить благоустройство.