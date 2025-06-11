Сразу четыре крупных дорожных участка ремонтируют по нацпроекту во Владивостоке

Специалисты управления дорог администрации Владивостока рассказали, как проходит ремонт дорог на разных объектах. Например, улицу Анны Щетининой приводят в порядок от дома № 26 до перекрёстка с улицей Адмирала Горшкова. Рабочие уже выполнили комплекс подготовительных мероприятий, вывели на новый уровень люки на сетях инженерных коммуникаций, уложили асфальт на проезжей части, привели в порядок тротуары. Сейчас остаётся уложить асфальт на примыканиях, а также восстановить благоустройство.
Также работы по нацпроекту ведутся и на перекрёстке улиц Басаргина — Новороссийская. На этом объекте провели расширение на съездах и выездах, обустроили островки безопасности, которые разделяют транспортные потоки. Осталось установить светофоры и восстановить благоустройство.
Улицы Жигура и Стрелочную тоже приводят в порядок в этом году в рамках нацпроекта. Рабочие обновляют сети ливневой канализации, обустраивают новые тротуары, предусматривают места для парковки вдоль проезжей части, ремонтируют дорожное полотно.
«За работами постоянно следят специалисты городской администрации и общественники. При выявлении замечаний компании-подрядчики в оперативном порядке их устраняют. Все работы идут согласно графику», — подчеркивают специалисты управления дорог администрации Владивостока.
Всего за минувшие три года в столице Приморья по нацпроекту привели в порядок 13 крупных участков. Среди них такие улицы, как Сафонова, Авроровская, Иманская, Нейбута, Толстого, Калинина и многие другие.