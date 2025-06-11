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Вестибюль станции «Площадь Ленина» в Новосибирске закроют с 16 июня

Вестибюль № 2 будет закрыт с 16 июня по 28 июня.

Источник: Om1 Новосибирск

С 16 июня на станции метро «Площадь Ленина» в Новосибирске начнутся работы по установке новых турникетов. Вестибюль № 2, расположенный со стороны мэрии, будет закрыт с 00:00 16 июня до 06:00 28 июня. Пассажиры смогут проходить через вестибюль № 1, который останется открытым.

Подземный переход между входами № 3 и 4 будет работать без изменений, с возможностью прохода с шести утра до двенадцати ночи.

Стоит отметить, что ранее на станции уже произошли изменения. В вестибюле № 1 установили новые турникеты, увеличив их количество с девяти до одиннадцати на входе и добавив пять на выходе. Это нововведение позволило улучшить пропускную способность и сделать процесс входа и выхода более удобным для пассажиров.