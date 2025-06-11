Вестибюль станции «Площадь Ленина» в Новосибирске закроют с 16 июня

Стоит отметить, что ранее на станции уже произошли изменения. В вестибюле № 1 установили новые турникеты, увеличив их количество с девяти до одиннадцати на входе и добавив пять на выходе. Это нововведение позволило улучшить пропускную способность и сделать процесс входа и выхода более удобным для пассажиров.