МИД России анонсировал третий раунд констультаций РФ и США

Россией и Соединенными Штатами Америки принято предварительное решение перенести из Стамбула в свои столицы консультации по устранению «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях. Следующий раунд таких переговоров пройдет «в самое ближайшее время в Москве». Об этом сообщил в первом в должности посла РФ в США интервью ТАСС заявил Александр Дарчиев.
Дипломату задали вопрос о дате и месте очередного раунда российско-американских консультаций, а также поинтересовались, видны ли конкретные, практические шаги со стороны Вашингтона по выправлению отношений с Россией.
«Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице глубинного государства, но и ястребами в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби», — ответил Дарчиев.
Вместе с тем, важно заметить, уточнил посол, что хотя и обратимое, но продвижение вперед все же есть. Одним из результатов этого, в частности, стало решение перенести консультации в свои столицы.
«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», — добавил посол.
10 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что третий раунд консультаций между Россией и США продлятся намного дольше, чем вторая встреча делегаций двух стран в Стамбуле. Дело в том, что «вопросов-раздражителей» довольно много.
У Москвы, отметил замглавы внешнеполитического ведомства, целый ряд вопросов. Один из них, и причем, довольно сложный — получение внятной реакции от США на предложение России по возобновлению авиасообщения между странами.
Ждут в нашем МИДе от Госдепартамента и ответ на предложения по еще одному сложному вопросу — о возвращении России незаконно конфискованных объектов дипломатической недвижимости в США. А вот с визами разобраться будет проще, предположил Рябков.
Дипломат добавил, что не достаточно конструктива и по проблеме американского ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Здесь появились юридические вопросы в условиях, когда Киев долгое время пытался заменить топливные сборки российского производства на американские. Но теперь это российский ядерный объект, полностью управляемый персоналом Росатома.
По словам Рябкова, сейчас обеим сторонам очевидно, что без диалога прийти к решению проблем не удастся.