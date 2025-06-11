МИД России анонсировал третий раунд констультаций РФ и США

«Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице глубинного государства, но и ястребами в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби», — ответил Дарчиев.