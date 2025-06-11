Москва, Петербург и Севастополь смогут сами определять дома для жильцов по КРТ: о законопроекте

В настоящий момент собственникам жилья вместо освобождаемых по программе КРТ квартир предоставляют равнозначную недвижимость в том же населенном пункте, где находилось прошлое жилье. Изменения, как планируется, положительно повлияют на жизнь граждан. Так, власти городов федерального значения теперь могут выбрать для участников программы более комфортные районы. Или, например, субъекты предоставят жилье, находящееся недалеко от прошлого места жительства гражданина. Это будет эффективной мерой в случае с пожилыми людьми, которые зачастую не хотят покидать родной район.