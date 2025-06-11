Москва, Петербург и Севастополь смогут сами определять дома для жильцов по КРТ: о законопроекте

Во вторник, 10 июня, состоялось очередное пленарное заседание Госдумы. Депутаты во втором чтении приняли законопроект о расселении жителей по программе комплексного развития территорий. Новая поправка позволит властям Москвы, Петербурга и Севастополя самостоятельно определять дома для жильцов по КРТ. Об этом свидетельствует текст законопроекта, размещенный в системе обеспечения законодательной деятельности.
В настоящий момент собственникам жилья вместо освобождаемых по программе КРТ квартир предоставляют равнозначную недвижимость в том же населенном пункте, где находилось прошлое жилье. Изменения, как планируется, положительно повлияют на жизнь граждан. Так, власти городов федерального значения теперь могут выбрать для участников программы более комфортные районы. Или, например, субъекты предоставят жилье, находящееся недалеко от прошлого места жительства гражданина. Это будет эффективной мерой в случае с пожилыми людьми, которые зачастую не хотят покидать родной район.
Поправка реализует потребность жителей в выборе места новой недвижимости. Пока новые меры распространят на три города. О дальнейших планах по расширению программы не сообщается.
«В субъектах Российской Федерации — городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в случае, если в передаваемом жилом помещении проживают инвалиды или граждане, признанные нуждающимися в оказании социальной помощи, то при предоставлении жилого помещения взамен освобождаемого жилого помещения учитывается близость расположения организаций социального обслуживания населения», — сказано в законопроекте.
В столице также началось строительство новых спортивных комплексов по программе КРТ. Их будет порядка девяти. Спорткомплексы возведут в пяти округах Москвы.
Помимо прочего, благодаря принятой поправке, в России усилят защиту прав нанимателей. Значит, те, кто сейчас живет в хрущевках на условиях социального найма, получат финансовую компенсацию за переезд. Всё это относится исключительно к пунктам программы КРТ.