Жителей Челябинской области ждет самый жаркий день на этой неделе

Днем в среду, 11 июня, при переменной облачности местами прошумят кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, восточный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Столбики термометров после обеда покажут плюс 28−33.
Непосредственно в Челябинске сегодня без осадков и плюс 29−31.
В четверг и пятницу характер погоды существенно не должен измениться, днем 12 июня до 31 градуса, 13 июня — 29 градусов.
В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 11 июня в Челябинске, Аше, Златоусте, Коркино, Сатке, Карабаше и Магнитогорске действует режим «черного неба» (НМУ первой степени опасности).