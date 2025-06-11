Жителей Челябинской области ждет самый жаркий день на этой неделе

В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 11 июня в Челябинске, Аше, Златоусте, Коркино, Сатке, Карабаше и Магнитогорске действует режим «черного неба» (НМУ первой степени опасности).