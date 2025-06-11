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Жителей Челябинской области ждет самый жаркий день на этой неделе

Жителей Челябинской области ждет самый жаркий день на этой неделе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 88% 759 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

Днем в среду, 11 июня, при переменной облачности местами прошумят кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, восточный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Столбики термометров после обеда покажут плюс 28−33.

Непосредственно в Челябинске сегодня без осадков и плюс 29−31.

В четверг и пятницу характер погоды существенно не должен измениться, днем 12 июня до 31 градуса, 13 июня — 29 градусов.

В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 11 июня в Челябинске, Аше, Златоусте, Коркино, Сатке, Карабаше и Магнитогорске действует режим «черного неба» (НМУ первой степени опасности).