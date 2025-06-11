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Около 28 тысяч га леса в Новосибирской области обработают от шелкопряда

Обработка затронет пять районов региона.

Источник: Комсомольская правда

В пяти районах Новосибирской области — Каргатском, Кыштовском, Коченевском, Чулымском и Ордынском — зафиксировали большую численность непарного шелкопряда. В связи с этим леса решили обработать от вредителя. Всего мероприятия по уничтожению или подавлению численности этого насекомого затронут площадь 27,9 тысячи га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

На обработку лесных массивов выделили немалые деньги — 52,9 млн рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области и еще 3,8 млн рублей из федерального бюджета.

Обработку начали в начале июня. Сейчас мероприятия уже проведены на территориях Коченевского, Ордынского и Чулымского лесничеств. В ближайшие дни специалисты закончат обрабатывать Кыштовское и Каргатское лесничества.