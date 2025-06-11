Около 28 тысяч га леса в Новосибирской области обработают от шелкопряда

В пяти районах Новосибирской области — Каргатском, Кыштовском, Коченевском, Чулымском и Ордынском — зафиксировали большую численность непарного шелкопряда. В связи с этим леса решили обработать от вредителя. Всего мероприятия по уничтожению или подавлению численности этого насекомого затронут площадь 27,9 тысячи га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.