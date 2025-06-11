В Приморье протестировали электроизгородь для защиты от амурских тигров

Проверку провели в вольере с амурскими тиграми. Внутри огороженной электроизгородью зоны установили клетку с кроликом — животным, входящим в рацион хищников. Ни один тигр не решился приблизиться к добыче после контакта с током: самые осторожные подходили дважды, остальные отступили после первого прикосновения. Тест длился 13 часов и был зафиксирован на видео.