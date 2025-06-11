В Приморье протестировали электроизгородь для защиты от амурских тигров

В Приморье успешно протестировали электроизгородь как способ защиты домашнего скота от нападения крупных хищников. Испытания провели специалисты дирекции заповедника «Земля леопарда» совместно с представителями госохотнадзора, Минлесхоза края и зоопарка «Парк Белый лев», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».
Проверку провели в вольере с амурскими тиграми. Внутри огороженной электроизгородью зоны установили клетку с кроликом — животным, входящим в рацион хищников. Ни один тигр не решился приблизиться к добыче после контакта с током: самые осторожные подходили дважды, остальные отступили после первого прикосновения. Тест длился 13 часов и был зафиксирован на видео.
По словам сотрудника научного отдела ФГБУ «Земля леопарда» Екатерины Блидченко, электропастухи работают только при корректной установке.
«Случаи, когда ей не удавалось остановить хищника, порой объясняются разряженным аккумулятором либо недостаточной визуализацией самой изгороди: животные её попросту не видят и, внезапно наткнувшись на проволоку, от неожиданности её прорывают», — рассказала специалист.
Метод уже доказал свою действенность в Приморье: его применяют для охраны пастбищ, пасек, приусадебных хозяйств и даже вахтовых стоянок. Особенно часто электроизгороди используют пчеловоды для защиты ульев от медведей.
Замначальника управления Минлесхоза Приморья Алексей Суровый отметил, что такой способ защиты обходится дешевле, чем ущерб от потери скота.