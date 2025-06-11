Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтеры сообщили о трагических поисках пропавшего омича

Поисковый отряд объявил пропавшего омича погибшим.

Источник: Reuters

Вечером вторника, 10 июня 2025 года, в официальном сообществе ПСО «Доброспас-Омск» во «ВКонтакте» появилось сообщение о трагедии, которой завершились поиски 59-летнего Илсура К. По представленной информации, волонтеры обнаружили тело мужчины без признаков жизни, иные обстоятельства не приводятся.

Судя по фото, размещенным в посте, в поисковой операции на местности было задействовано свыше 25 человек, а также несколько собак. Точный радиус поисков не обнародуется.

Отметим, с наступлением лета в Омской области участились случаи объявлений о пропаже несовершеннолетних. На данный момент о трагическом завершении поисков детей и подростков из Омской области не сообщалось, однако накануне тот же поисковый отряд сообщал об обнаружении погибшим 22-летнего молодого человека, который считался пропавшим.