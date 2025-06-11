Волонтеры сообщили о трагических поисках пропавшего омича

Отметим, с наступлением лета в Омской области участились случаи объявлений о пропаже несовершеннолетних. На данный момент о трагическом завершении поисков детей и подростков из Омской области не сообщалось, однако накануне тот же поисковый отряд сообщал об обнаружении погибшим 22-летнего молодого человека, который считался пропавшим.