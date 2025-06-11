Волонтеры сообщили о трагических поисках пропавшего омича

Вечером вторника, 10 июня 2025 года, в официальном сообществе ПСО «Доброспас-Омск» во «ВКонтакте» появилось сообщение о трагедии, которой завершились поиски 59-летнего Илсура К. По представленной информации, волонтеры обнаружили тело мужчины без признаков жизни, иные обстоятельства не приводятся.
Судя по фото, размещенным в посте, в поисковой операции на местности было задействовано свыше 25 человек, а также несколько собак. Точный радиус поисков не обнародуется.
Отметим, с наступлением лета в Омской области участились случаи объявлений о пропаже несовершеннолетних. На данный момент о трагическом завершении поисков детей и подростков из Омской области не сообщалось, однако накануне тот же поисковый отряд сообщал об обнаружении погибшим 22-летнего молодого человека, который считался пропавшим.