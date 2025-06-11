Мэр Лос-Анджелеса ввела комендантский час из-за мародерства мигрантов

«Я ввела комендантский час, который начнется сегодня с 20:00 в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить негодяев, которые пользуются хаотичной эскалацией президента», — заявила Карен Басс в соцсети Х, предупредив граждан, которые не живут и не работают в центре города, не посещать этот район. Она подчеркнула, что полиция будет привлекать к ответственности всех, кто не будет соблюдать введенные ограничения.