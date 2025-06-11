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Мэр Лос-Анджелеса ввела комендантский час из-за мародерства мигрантов

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении с 20:00 до 06:00 утра комендантского часа в центре города в связи с продолжающимися протестами и беспорядками. Об этом она заявила в соцсетях. По словам градоначальницы, ограничения могут быть продлены на несколько дней.

В Лос-Анджелесе введен комендантский час на фоне протестов.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении с 20:00 до 06:00 утра комендантского часа в центре города в связи с продолжающимися протестами и беспорядками. Об этом она заявила в соцсетях. По словам градоначальницы, ограничения могут быть продлены на несколько дней.

«Я ввела комендантский час, который начнется сегодня с 20:00 в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить негодяев, которые пользуются хаотичной эскалацией президента», — заявила Карен Басс в соцсети Х, предупредив граждан, которые не живут и не работают в центре города, не посещать этот район. Она подчеркнула, что полиция будет привлекать к ответственности всех, кто не будет соблюдать введенные ограничения.

От ответственности за нарушение ограничений освобождена аккредитованная пресса. Также комендантский час не касается бездомных, которые проживают в деловом центре города.

В Лос-Анджелесе сохраняется напряженная обстановка после введения новых миграционных ограничений. В городе проходят массовые протесты.

По данным городской администрации, к вечеру 7 июня по обвинению в нарушении миграционного законодательства были арестованы 44 человека. В ответ на действия правоохранителей в городе начались демонстрации, которые быстро переросли в беспорядки: участники акций перекрывали дороги, бросали камни и пиротехнику в сотрудников иммиграционной службы.

Президент США Дональд Трамп направил в Лос-Анджелес военнослужащих Национальной гвардии для подавления беспорядков, несмотря на возражения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. В настоящий момент губернатор оспаривает это решение в суде и требует признать действия федеральных властей незаконными. Кроме того, Ньюсом добивается запрета на размещение в городе около 700 морских пехотинцев.

Какие запреты разозлили общественность и что происходило в Лос-Анджелесе последние 4 дня — рассказываем в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.