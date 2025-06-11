Полковник Матвийчук оценил вероятность удара по ТЦК Киева

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя массированный удар ВС РФ по военным объектам Киева в ночь на 10 июня, оценил вероятность удара по столичным ТЦК (военкоматам).
Собеседник aif.ru выразил мнение, что в этом нет смысла.
«Результат будет очень нулевой, потому что, как правило, в ТЦК нет ничего такого, что влияет на боеспособность ВСУ. Разрушим здание — на его месте установят палатки, и мобилизация продолжится», — отметил Матвийчук.
А вот такой завод, как «Арсенал», и ряд других промышленных предприятий, занимающихся выпуском и ракет, и запчастей для них, достойны того, чтобы быть подвергнутыми массированным ударам, уверен военный эксперт.
Как сообщалось, ВС РФ нанесли удар по заводу «Артем» в Киеве.