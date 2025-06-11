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Американский певец Коннер Смит стал виновником смертельного ДТП в Нэшвилле

Американский кантри-певец Коннер Смит стал виновником смертельного ДТП в Нэшвилле, сбив 77-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом стало известно во вторник, 10 июня.

Американский кантри-певец Коннер Смит стал виновником смертельного ДТП в Нэшвилле, сбив 77-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом стало известно во вторник, 10 июня.

По данным полиции, Дороти Доббинс, проживавшая неподалеку от места аварии, скончалась в медицинском центре от полученных травм.

Правоохранительные органы не обнаружили признаков алкогольного опьянения у Смита. Сопутствующим фактором ДТП стало то, что певец не уступил дорогу пешеходу, сообщили в полиции NBC News.

В Мюнхене водитель, гражданин Афганистана, намеренно въехал в толпу, ранив не менее 20 человек, включая детей. Инцидент произошел недалеко от места проведения Мюнхенской конференции безопасности. Полиция задержала водителя, предположительно, применив огнестрельное оружие.

4 июня два грузовика столкнулись с тремя легковыми автомобилями на 73-м километре трассы А-107 возле подмосковного Щелкова. В результате аварии пострадала пятилетняя девочка, ее госпитализировали.

Ранее на 61-м километре трассы М-12 в Богородском городском округе Московской области произошло столкновение четырех легковых автомобилей и одного грузовика. В результате аварии один человек погиб и один пострадал.