Американский певец Коннер Смит стал виновником смертельного ДТП в Нэшвилле

Американский кантри-певец Коннер Смит стал виновником смертельного ДТП в Нэшвилле, сбив 77-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этом стало известно во вторник, 10 июня.
По данным полиции, Дороти Доббинс, проживавшая неподалеку от места аварии, скончалась в медицинском центре от полученных травм.
Правоохранительные органы не обнаружили признаков алкогольного опьянения у Смита. Сопутствующим фактором ДТП стало то, что певец не уступил дорогу пешеходу, сообщили в полиции NBC News.
В Мюнхене водитель, гражданин Афганистана, намеренно въехал в толпу, ранив не менее 20 человек, включая детей. Инцидент произошел недалеко от места проведения Мюнхенской конференции безопасности. Полиция задержала водителя, предположительно, применив огнестрельное оружие.
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