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В Хабаровском крае берегут кабанов, чтобы не голодали тигры

В регионе продолжается работа по предотвращению конфликтов между людьми и хищниками.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

В Хабаровском крае власти приняли решение продлить запрет на охоту на кабанов. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин во время прямой линии 11 июня. Причина — выход амурских тигров в населённые пункты.

Из-за африканской чумы свиней численность кабанов в тайге резко сократилась, а значит — исчез и основной корм этих хищников. Чтобы тигры не искали добычу возле сёл, включая домашних животных и, как подчеркнул губернатор, «не нас с вами», охоту на кабана временно запретили. Этот запрет был введён в 2023 году сроком на три года, и теперь будет продлён.

«Мы видим, что потребности тигра пока не покрыты, но популяция кабана восстанавливается. Надеюсь, через несколько лет дикие кошки не будут выходить к людям», — отметил Демешин.

По словам губернатора, за 2024 год и первый квартал 2025-го специалисты отловили 21 агрессивного тигра. В крае действует скоординированный план работы служб МЧС, МВД, Росгвардии и администраций. Все выезды фиксируются, инспекторы работают круглосуточно.

Чтобы тигры оставались в лесу, необходимо восстановить их кормовую базу, подчеркнул Демешин. Хищники не станут покидать свои угодья, если еды достаточно.

Амурский тигр — крупнейший подвид тигров, занесённый в международную Красную книгу. Сейчас в дикой природе России их около 750 особей, большинство — на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае случаи выхода тигров к людям фиксируются ежегодно, бывали и трагедии.