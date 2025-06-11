В Хабаровском крае берегут кабанов, чтобы не голодали тигры

Из-за африканской чумы свиней численность кабанов в тайге резко сократилась, а значит — исчез и основной корм этих хищников. Чтобы тигры не искали добычу возле сёл, включая домашних животных и, как подчеркнул губернатор, «не нас с вами», охоту на кабана временно запретили. Этот запрет был введён в 2023 году сроком на три года, и теперь будет продлён.