Три выпускника во Владивостоке набрали по 100 баллов на ЕГЭ по математике

Во Владивостоке в среду, 11 июня, стали известны официальные результаты единого государственного экзамена по математике. По данным пресс-службы администрации Приморского края, максимальный балл по профильной математике в этом году получили трое выпускников городских средних учебных учреждений.
Сотню баллов набрали учащиеся гимназии № 1, школы № 23 и лицея «Технический». В 2025 году экзамен по профильной математике в Приморье сдавали почти 4 000 человек, из них 504 получили более 80 баллов.
Министр образования Приморья, заместитель председателя правительства Эльвира Шамонова отметила, что средний балл по математике в регионе составил 61, что сопоставимо с показателем по стране. За последние два года этот результат в Приморье вырос на 12 пунктов.
Экзамен по базовой математике сдавали 4 800 человек, почти 3 000 из них получили оценки «четыре» и «пять».
Основной период ЕГЭ начался 23 мая с испытаний по истории, химии и литературе. По литературе высший результат показали восемь школьников, по химии — четыре человека.