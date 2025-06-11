Джерелиевский указал на минусы танков Challenger, прозванных «кастрюлями»

Почему британские танки Challenger продемонстрировали беспомощность на Украине, объяснил aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов назвал эти машины «кастрюлями, мало пригодными к реальным боевым действиям».
Как отметил Джерелиевский, главным минусом британских танков является их вес.
«Что касается вот именно Challenger и Abrams, которые очень сходны, то эти танки перетяжелены. Их создатели, стремясь максимально защитить экипаж, очень сильно увеличили вес машин. В результате они весят больше 60 тонн, что создает проблемы для логистики, для перевозок танков, а также для их перемещения. На украинских грунтах, на черноземье, не говоря даже в распутице, Challenger очень тяжело двигался», — объяснил он.
Большой вес, по словам эксперта, создает очень большие проблемы при эвакуации поврежденных или сломавшихся машин.
«Их достаточно тяжело вытащить с поля боя. Это одна из причин, что такое количество вот этих танков попало нам в руки в качестве трофеев, причем не обязательно именно подбитых. Это могли быть сломавшиеся или полностью выработавшие горючее машины, которые противник не смог вытащить», — добавил он.
Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что российские оружейники хотели бы ради интереса осмотреть британский танк Challenger, хотя заранее знают, что это «кастрюля», непригодная для боев.