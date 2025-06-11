Педагог из Хабаровска приехала в кыргызский город Ош учить детей русскому языку

В школьной учительской шумно только на перемене. Кто-то пьет чай с лепешкой, кто-то вполголоса обсуждает новую учебную программу, кто-то проверяет тетради. За одним из столов — спокойная, аккуратная женщина. Ее голос тихий, но очень уверенный. Ее зовут Ольга Николаевна Де.
Отдав школе села Лончаково Бикинского района Хабаровского края более 35 лет, она уже пятый год живет и работает в Оше — южной столице Кыргызстана. Русский язык и литература, Тургенев и Чехов, сочинения и диктанты — все это стало здесь ее миссией.
Проект «Русский учитель за рубежом», запущенный шесть лет назад Россотрудничеством совместно с Минпросвещения РФ, — это не просто командировки педагогов, а настоящие мосты дружбы и доверия.
Для десятков школ в странах СНГ участие в проекте стало спасением — не везде хватает квалифицированных учителей русского языка. А для самих педагогов — возможностью не просто продолжить работу, а обрести вторую молодость, вдохновение, смысл.
— Когда узнала о проекте, не раздумывала, — рассказывает Ольга Де. — Понимала: мои знания и энергия сейчас действительно где-то пригодятся. И я поехала туда, где они нужнее. Когда узнала, что мне предстоит поездка в Кыргызстан, одновременно обрадовалась и разволновалась.
Сначала уроки были дистанционными, а в Ош она прибыла в 2021 году. Нервничала, конечно. Другая страна, иной менталитет, своеобразная культура. Больше всего боялась, что не сможет правильно назвать имена учеников. 15 февраля пришла на первый урок в новой школе и растерялась. В классе было 60 (!) человек. Настоящий хоровод глаз.
— Мне стало не по себе от такого количества детей, и я сначала засомневалась, смогу ли вести занятия. Правда, замешательство длилось всего несколько минут. Ребята оказались очень дисциплинированными, воспитанными. Они отнеслись ко мне с таким уважением, что все сомнения развеялись. Благодаря особой методике преподавания, уроки стали проходить легко. Мне очень нравится в Кыргызстане, и я чувствую себя нужной. Здесь я стала терпимее, мягче. Научилась больше слушать, — признается учительница.
Она увидела, насколько сегодня важен русский язык — как связующее звено, как мост. Уроки не просто посвящены грамматике и правописанию. Детям дается ключ к пониманию большой культуры, истории, связи поколений.
— Сначала было сложновато. Ребята стеснялись, боялись ошибиться. А потом… Потом началась настоящая магия. Мы читаем Пушкина, учим стихи Тютчева, обсуждаем, почему Чехов не осуждает своих героев, а просто показывает их. Они смотрят на меня с удивлением и говорят: «А мы думали, это скучно!», — смеется Ольга Де.
Ош — один из древнейших городов Центральной Азии. Здесь базары пахнут свежей лепешкой и зирой, школьницы бегают по узким улочкам с белыми бантиками на черных головах, а с холмов видна гора Сулайман-Тоо — сакральное место, которое охраняет город. Ош — это южное солнце, семейные традиции, соседская дружба. Здесь уважение и гостеприимство не формальность, а образ жизни.
Школа № 20, где начала преподавать Ольга Николаевна, носит имя Исхака Раззакова — первого секретаря ЦК Компартии Киргизии, учителя по диплому, реформатора и большого сторонника развития образования. Это одно из лучших средних общеобразовательных заведений города. Там учатся дети разных национальностей — кыргызы, узбеки, русские, татары. Дома многие говорят на родном языке, но русский остается незаменим — это язык науки, общения, культуры. А еще это язык, с которым к ним приходит добрая, улыбчивая учительница из Хабаровска.
— Меня в коллективе приняли очень тепло, — рассказывает Ольга Де. — Коллеги помогали буквально во всем: от методических пособий до бытовых вопросов. Мы сразу стали командой. Здесь в школах удивительная атмосфера. У нас общее дело — учить, воспитывать, вдохновлять. В 2024 году я перешла на работу в учебно-воспитательный комплекс «Олимп».
На уроках у Ольги Николаевны всегда тихо, но не скучно. Она говорит мягко, иногда — с иронией. Рассказывает истории о писателях, читает вслух стихи. Говорит, что главный инструмент учителя — не указка и не журнал, а сердце.
Однажды она заметила, что один из мальчиков смотрит на нее пристально, не моргая. Подумала: может, что-то случилось? Спросила: «Ты чего так смотришь?» А он в ответ: «Ольга Николаевна, а у вас глаза настоящие?».
Такой наивный, искренний вопрос. Для учительницы — знак самого главного: она стала для них своей. Родной. И по-настоящему любимой.
Родители учеников тоже говорят о ней с теплотой. Однажды после собрания мама мальчика из 8-го класса подошла и взяла Ольгу Николаевну за руку:
— Спасибо вам. У нас сын теперь Тургенева читает вслух. А бабушка слушает, улыбается и говорит: «Как будто опять попала в молодость».
Коллеги отзываются о ней с уважением: учительница из Хабаровска тактичная, у нее настоящая педагогическая выдержка. Она умеет слышать детей.
Ольга Николаевна не только ведет уроки, но и готовит детей к олимпиадам, ставит с ними театральные сценки по рассказам Чехова, участвует в подготовке Пушкинских дней. А еще — учится понимать кыргызскую культуру.
Ольга Де призналась, что здесь, в Оше, она чувствует себя нужной. И это бесценно.
Проект «Русский учитель за рубежом» дал ей возможность не просто продолжить карьеру, но и обрести новый смысл в работе. Дарить детям любовь к языку, литературе, слову. И получать в ответ теплые взгляды, искренние вопросы, добрые руки, которые тянутся к ней на перемене. А самое главное — это свет в глазах учеников. Он не зависит от грамматических правил, сочинений или даже оценок.
— Я очень скучаю по Дальнему Востоку. И, конечно же, вернусь домой. Однако я точно знаю, частичка моего сердца останется здесь — в теперь уже родном Оше.
Кстати.
Достижения Ольги Де.
Подготовила призера Республиканской олимпиады школьников по русскому языку (Айназик Турдуева, ученица 11-го класса школы № 20 имени И. Раззакова).
Стала призером международного конкурса «Учитель-международник».
Награждена благодарственными письмами Министерства образования Кыргызстана, мэрии города Ош, Ошского госуниверситета, Россотрудничества и других ведомств.