Педагог из Хабаровска приехала в кыргызский город Ош учить детей русскому языку

— Мне стало не по себе от такого количества детей, и я сначала засомневалась, смогу ли вести занятия. Правда, замешательство длилось всего несколько минут. Ребята оказались очень дисциплинированными, воспитанными. Они отнеслись ко мне с таким уважением, что все сомнения развеялись. Благодаря особой методике преподавания, уроки стали проходить легко. Мне очень нравится в Кыргызстане, и я чувствую себя нужной. Здесь я стала терпимее, мягче. Научилась больше слушать, — признается учительница.