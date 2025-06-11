Комендантский час ввели в Лос-Анджелесе после массовых протестов

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении комендантского часа в центре города в связи с продолжающимися протестами и беспорядками, возникшими после массовых задержаний нелегальных мигрантов. Об этом в соцсети X сообщила мэр города Карен Басс.
— Я ввожу комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы положить конец вандализму и мародерству, — заявила Басс на пресс-конференции, добавив, что правоохранители будут задерживать нарушителей.
Ограничения действуют с 20:00 до 06:00 по местному времени и, по планам, продлятся несколько дней.
Протесты начались после задержания 44 человек по обвинению в нарушении миграционного законодательства. Демонстранты перекрывали дороги и бросали камни в сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США.
Массовые беспорядки начались 6 июня в небольшом городе Парамунт и были спровоцированы миграционными рейдами в этом районе. Протестующие также начали бросать камни и палки в полицейских, возводить баррикады и перекрывать ключевые дороги города. В ответ нацгвардия применила резиновые пули и шашки со слезоточивым газом для подавления протестов. Что известно о ситуации — в материале «Вечерней Москвы».
Силовики неоднократно причиняли ущерб даже представителями СМИ. Так, один из них выстрелил резиновой пулей в лоб фотографу издания New York Post Тоби Кенхэма. Кроме того, во время протестов в Лос-Анджелесе полицейский произвел выстрел резиновой пулей в австралийскую журналистку. Пуля попала в ногу репортеру — женщина получила ушиб.