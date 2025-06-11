В Узбекистане в июне выпал крупный град — синоптики говорят о погодной аномалии

По данным Узгидромета, град шел около часа — с 15:00 до 16:00 — и сопровождался осадками объемом 6,8 мм.
К счастью, по предварительным данным, град не привёл к серьёзным разрушениям, пострадавших также нет.
Местные жители были настолько ошеломлены происходящим, что многие в разговорах называли градины не иначе как «муз» — лёд. И это неудивительно: в обыденной речи слово «дўл» (град) до сих пор не укоренилось — настолько редким явлением он был в этих краях.
Это погодное явление не только удивило местных жителей, но и вызвало оживлённые обсуждения в соцсетях. Некоторые писали, что впервые в жизни видят такие крупные куски льда в разгар лета. Другие делились видео и фото, где видно, как лёд покрывает дворы и дороги.
По словам климатолога Эркина Абдулахатова, подобное явление — редкость для этого региона.
«На севере Узбекистана, включая Хорезм, град бывает нечасто — раз в несколько лет. Но чтобы он шел в июне, да ещё и в таком объёме — это можно считать аномальным явлением», — отметил он.
В последние годы подобные климатические отклонения фиксируются всё чаще, и это может быть связано с глобальными изменениями климата. Но как бы там ни было, жители Узбекистана, похоже, всё чаще сталкиваются с тем, чего раньше в стране почти не бывало — дожди и град в июне, регулярные пыльные бури, аномальные морозы в январе. Климат становится всё менее предсказуемым.