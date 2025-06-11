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В Узбекистане в июне выпал крупный град — синоптики говорят о погодной аномалии

Vaib.uz (Узбекистан. 11 июня). Погода в Узбекистане этим летом продолжает преподносить неожиданные сюрпризы. 10 июня, несмотря на жаркий сезон и высокие дневные температуры, в Кошкупырском районе Хорезмской области прошёл крупный град.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 88% 759 мм рт. ст. +21°
Источник: uzb_meteo

По данным Узгидромета, град шел около часа — с 15:00 до 16:00 — и сопровождался осадками объемом 6,8 мм.

К счастью, по предварительным данным, град не привёл к серьёзным разрушениям, пострадавших также нет.

Местные жители были настолько ошеломлены происходящим, что многие в разговорах называли градины не иначе как «муз» — лёд. И это неудивительно: в обыденной речи слово «дўл» (град) до сих пор не укоренилось — настолько редким явлением он был в этих краях.

Это погодное явление не только удивило местных жителей, но и вызвало оживлённые обсуждения в соцсетях. Некоторые писали, что впервые в жизни видят такие крупные куски льда в разгар лета. Другие делились видео и фото, где видно, как лёд покрывает дворы и дороги.

По словам климатолога Эркина Абдулахатова, подобное явление — редкость для этого региона.

«На севере Узбекистана, включая Хорезм, град бывает нечасто — раз в несколько лет. Но чтобы он шел в июне, да ещё и в таком объёме — это можно считать аномальным явлением», — отметил он.

В последние годы подобные климатические отклонения фиксируются всё чаще, и это может быть связано с глобальными изменениями климата. Но как бы там ни было, жители Узбекистана, похоже, всё чаще сталкиваются с тем, чего раньше в стране почти не бывало — дожди и град в июне, регулярные пыльные бури, аномальные морозы в январе. Климат становится всё менее предсказуемым.