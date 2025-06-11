В Узбекистане в июне выпал крупный град — синоптики говорят о погодной аномалии

В последние годы подобные климатические отклонения фиксируются всё чаще, и это может быть связано с глобальными изменениями климата. Но как бы там ни было, жители Узбекистана, похоже, всё чаще сталкиваются с тем, чего раньше в стране почти не бывало — дожди и град в июне, регулярные пыльные бури, аномальные морозы в январе. Климат становится всё менее предсказуемым.