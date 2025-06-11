Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заговорил по-русски, отвечая на вопрос о том, придется ли странам — членам НАТО учить русский язык в случае отказа повышать военные расходы. Это произошло на заседании комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента.
Парламентарии поинтересовались у военачальника, что он думает относительно недавних заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте. На вопрос о том, согласен ли он с оценкой генсека НАТО, британский адмирал ответил по-русски: «Нет».
«Мне так хочется сказать нет», — заявил он под смех депутатов.
Вместе с тем, Радакин счел справедливыми слова Рютте о том, что «мир претерпевает изменения».
9 июня генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что страны — члены альянса должны увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП, иначе им придется учить русский язык.
Напомним, вопрос увеличения до пяти процентов от ВВП расходов на оборону члены НАТО обсудят на ближайшем саммите Североатлантического альянса, который состоится 24−25 июня. Ожидается, что поддержка Киева, при принятии итогового заявления, станет обязательной частью оборонного бюджета. В документе также сказано, что альянс заострит внимание на устранении барьеров в торговле в этой области.
Тема дополнительных расходов на вооружение, в том числе и для передачи его Киеву, становится «горячей» на фоне продолжающихся массированных ударов России по военной инфраструктуре Украины, что заставляет нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского то паниковать, то истерить.
Вот и накануне после точных ударов российских военных главарь киевского режима призывал Соединенные Штаты и Европу срочно приступить к действиям против Москвы. Зеленский заявил, что Америка обязана предпринять решительные шаги, чтобы «заставить Россию пойти на мир». По его словам, Европа также обязана проявить силу, поскольку у нее нет другого выбора. Он подчеркнул, что на Россию необходимо оказывать «жесткое давление».
А двумя днями ранее Зеленский заявил, что если Вашингтон не окажет поддержку, то это существенно увеличит вероятность победы России в конфликте, а также приведёт к значительному росту потерь среди украинских военных и мирных жителей.