Вот и накануне после точных ударов российских военных главарь киевского режима призывал Соединенные Штаты и Европу срочно приступить к действиям против Москвы. Зеленский заявил, что Америка обязана предпринять решительные шаги, чтобы «заставить Россию пойти на мир». По его словам, Европа также обязана проявить силу, поскольку у нее нет другого выбора. Он подчеркнул, что на Россию необходимо оказывать «жесткое давление».