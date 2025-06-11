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Анне Пересильд приписали роман с молодым певцом

Актриса Анна Пересильд и певец Ваня Дмитриенко вместе появились на публике, посетив церемонию вручения премии ТЭФИ в Москве. Об этом сообщили журналисты.

Дмитриенко пришел с Пересильд на церемонию награждения ТЭФИ.

Актриса Анна Пересильд и певец Ваня Дмитриенко вместе появились на публике, посетив церемонию вручения премии ТЭФИ в Москве. Об этом сообщили журналисты.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСыгравшая в «Слове пацана» дочь Пересильд не скрыла свой роман с певцом.

«Актриса Анна Пересильд пришла на церемонию награждения национальной телевизионной премии ТЭФИ с певцом Ваней Дмитриенко», — сообщил Пятый канал. На мероприятии Пересильд и Дмитриенко прошли по красной дорожке и позировали фотографам.

Некоторые СМИ отмечают, что их совместный выход стал первым публичным подтверждением слухов об их романтических отношениях. Пересильд была номинирована в категории «Лучшая актриса сериала».

Анна Пересильд стала соперницей матери в категории «Лучшая актриса сериала». Юлия была номинирована за исполнение роли в проекте «Последний богатырь. Наследие», в то время как ее дочь выдвигалась за работу в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако победа досталась актрисе Анне Банщиковой за роль в сериале «Ищейка».

Ранее поводом для слухов стали совместные творческие проекты. В начале года Дмитриенко выпустил романтические видеосниппеты к своей новой песне, где снялась Пересильд. Позже артисты вместе работали над клипом «Цветаева», в котором сыграли влюбленную пару.