Анне Пересильд приписали роман с молодым певцом

Анна Пересильд стала соперницей матери в категории «Лучшая актриса сериала». Юлия была номинирована за исполнение роли в проекте «Последний богатырь. Наследие», в то время как ее дочь выдвигалась за работу в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако победа досталась актрисе Анне Банщиковой за роль в сериале «Ищейка».