Причина смерти мастера не раскрыта, однако его наследие продолжит жить в сердцах поклонников искусства. Юккер, родившийся в 1930 году, стал известен благодаря своим уникальным инсталляциям, в которых он использовал гвозди, забивая их в мебель, предметы быта и даже музыкальные инструменты. Этот необычный подход к искусству позволил ему создать неповторимый стиль, который завоевал признание во всём мире.