В Германии умер легендарный мастер инсталляций Гюнтер Юккер

Причина смерти мастера не раскрыта, однако его наследие продолжит жить в сердцах поклонников искусства. Юккер, родившийся в 1930 году, стал известен благодаря своим уникальным инсталляциям, в которых он использовал гвозди, забивая их в мебель, предметы быта и даже музыкальные инструменты. Этот необычный подход к искусству позволил ему создать неповторимый стиль, который завоевал признание во всём мире.
Работы Гюнтера Юккера можно увидеть в крупнейших музеях, таких как Нью-Йоркский музей современного искусства, музей Соломона Гуггенхайма в США, Новой национальной галерее в Берлине и Современной галерее Тейт в Лондоне.
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