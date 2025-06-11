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В Германии умер легендарный мастер инсталляций Гюнтер Юккер

В возрасте 95 лет ушёл из жизни выдающийся немецкий художник и скульптор Гюнтер Юккер. Как сообщает газета Bild, он скончался в университетской клинике Дюссельдорфа, окружённый близкими.

Источник: Life.ru

Причина смерти мастера не раскрыта, однако его наследие продолжит жить в сердцах поклонников искусства. Юккер, родившийся в 1930 году, стал известен благодаря своим уникальным инсталляциям, в которых он использовал гвозди, забивая их в мебель, предметы быта и даже музыкальные инструменты. Этот необычный подход к искусству позволил ему создать неповторимый стиль, который завоевал признание во всём мире.

Работы Гюнтера Юккера можно увидеть в крупнейших музеях, таких как Нью-Йоркский музей современного искусства, музей Соломона Гуггенхайма в США, Новой национальной галерее в Берлине и Современной галерее Тейт в Лондоне.

Ранее Life.ru писал, что в Британии скончался известный писатель Фредерик Форсайт. Он обрёл мировую известность после издания книги «День шакала».