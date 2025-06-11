«Мисс мира-2013» стала женой известного российского актера

Изначально пара планировала собрать друзей на празднование дня рождения Ксении — 8 июня Безуглова отметила свое 42-летие. Однако в ходе торжества выяснилось, что Ксения и Георгий, которому исполнилось сорок лет, в этот же день решили связать себя узами брака. Даже самые близкие люди не подозревали об этом — событие стало абсолютной неожиданностью для всех присутствующих. О радостном событии она поделилась в своем личном блоге.