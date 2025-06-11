Госдума приняла во втором чтении законопроект о расселении граждан по КРТ

Законопроект, предусматривающий усиление защиты прав граждан в рамках расселения по программе комплексного развития территории (КРТ), принят Госдумой во втором чтении, следует из данных электронной базы нижней палаты российского парламента.
Согласно действующим законам, собственникам и нанимателям жилья, сносимого по программе КРТ, должны предоставляться равнозначные объекты в том же городском округе или поселении. В соответствии с принятым документом, гражданам должны быть возмещены все убытки, понесённые при изменении места жительства.
Кроме того, в законопроекте говорится, что для проведения голосования собственников помещений по согласию в участии в программе предоставляться до 90 дней. Решения по проектам КРТ будут признаваться недействительными, если такие собрания людей не состоялись или проводились с нарушениями.
При этом Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю как городам федерального значения предоставлено право самим устанавливать требования к местам возведения многоквартирных домов, предназначенных для переселения.
Напомним, в марте заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в российской столице в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируется строительство новых кварталов, объединяющих жилые и деловые пространства. Он уточнил, что в ходе редевелопмента в городе возведут 6,7 млн кв. м современного жилья, которое будет использовано для реализации программы реновации.