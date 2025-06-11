В разрушенном ВСУ курском храме начала мироточить икона Богоматери

Во время оккупации населенного пункта украинскими военными церковь Иоанна Предтечи подверглась осквернению. В алтарной части храма военнослужащие организовали туалет, были прострелены иконостас и нанесен ущерб иконам. Кроме того, храм использовался солдатами ВСУ в качестве места для ночевки. Также сообщается о случаях разрушения других религиозных объектов в Курской области, включая храм Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Теткино. Он был уничтожен украинскими военными в результате обстрела.