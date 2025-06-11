В разрушенном ВСУ курском храме начала мироточить икона Богоматери

Икона Божьей матери начала мироточить в храме Иоана Предтечи Курской области (архивное фото).
В селе Махновка (Курская область) в разрушенном ВСУ храме Иоана Предтечи начала мироточить икона Божьей матери. Об этом рассказал фронтовой священник — помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.
«Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ», — сказал Зинченко. Его слова приводят РИА Новости.
Во время оккупации населенного пункта украинскими военными церковь Иоанна Предтечи подверглась осквернению. В алтарной части храма военнослужащие организовали туалет, были прострелены иконостас и нанесен ущерб иконам. Кроме того, храм использовался солдатами ВСУ в качестве места для ночевки. Также сообщается о случаях разрушения других религиозных объектов в Курской области, включая храм Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Теткино. Он был уничтожен украинскими военными в результате обстрела.