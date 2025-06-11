Омичи массово тратят маткапитал на образование детей

С начала 2025 года Отделение СФР по Омской области перечислило на эти цели 55,7 миллионов рублей 858 семьям региона.
Средствами материнского капитала возможно оплатить образование любого ребенка в семье. Сразу после рождения можно направить их на посещение детского сада или обучение по дошкольным программам. Распорядиться сертификатом для получения основного, дополнительного, среднего или высшего образования можно после того, как ребенку, на которого он получен, исполнится 3 года.
Также материнский капитал можно использовать для оплаты курсов онлайн-школ или занятий в автошколе, творческих или спортивных занятий, услуг индивидуальных предпринимателей или агентств по обучению и присмотру за детьми.
«Родители могут направить материнский капитал на получение среднего или высшего образования до достижения их ребенком возраста 25 лет на момент начала обучения. Организация может быть и государственной, и негосударственной, но она должна иметь действующую лицензию на оказание образовательных услуг и находиться на территории Российской Федерации», — сказала управляющий Отделением СФР по Омской области Ольга Ступичева.
Также средствами маткапитала можно оплатить не только обучение, но и проживание в общежитии образовательной организации. В этом случае нужно направить в региональное Отделение СФР договор найма жилого помещения в общежитии, в котором указаны сумма и сроки оплаты, и справку из организации, подтверждающую проживание в общежитии.
Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на обучение детей можно на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения Соцфонда по Омской области либо в МФЦ. Помимо заявления потребуется удостоверение личности владельца сертификата, договор об оказании платных услуг или его заверенная копия. В договоре обязательно должны быть прописаны размер и сроки оплаты обучения.
Если между образовательной организацией и Отделением СФР подписано соглашение об информационном взаимодействии, то предоставлять договор об оказании услуг родителям не понадобится.