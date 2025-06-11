Омичи массово тратят маткапитал на образование детей

«Родители могут направить материнский капитал на получение среднего или высшего образования до достижения их ребенком возраста 25 лет на момент начала обучения. Организация может быть и государственной, и негосударственной, но она должна иметь действующую лицензию на оказание образовательных услуг и находиться на территории Российской Федерации», — сказала управляющий Отделением СФР по Омской области Ольга Ступичева.