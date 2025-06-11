Узбекистан выразил обеспокоенность отношением к своим гражданам в России

Министерство иностранных дел Узбекистана выразило обеспокоенность сообщениями об обысках и ненадлежащем обращении с гражданами Узбекистана на территории России. Об этом во вторник, 10 июня, заявил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов в своем Telegram-канале.
По словам Бурханова, узбекская сторона обратила внимание на то, что подобные ситуации несовместимы с дружественными отношениями между странами и требуют принятия конкретных мер по их предотвращению.
Заявление прозвучало на встрече с представителями российской стороны в МИД Узбекистана. Посольство Узбекистана в Москве также направило в МИД России ноту с просьбой о разъяснениях, говорится в сообщении.
В этот же день заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил, что в России находятся более 638 тысяч детей мигрантов, значительная часть из которых не посещает образовательные учреждения.
Кроме того, с 30 июня 2025 года в России начнут действовать новые правила въезда в страну для людей, которым не требуется российская виза. Исключением станут граждане Белоруссии и дети до шести лет. Чтобы попасть в Россию, иностранцам нужно будет получить специальный QR-код. Как будет работать эта система и что о ней известно — в материале «Вечерней Москвы».