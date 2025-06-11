Узбекистан выразил обеспокоенность отношением к своим гражданам в России

Кроме того, с 30 июня 2025 года в России начнут действовать новые правила въезда в страну для людей, которым не требуется российская виза. Исключением станут граждане Белоруссии и дети до шести лет. Чтобы попасть в Россию, иностранцам нужно будет получить специальный QR-код. Как будет работать эта система и что о ней известно — в материале «Вечерней Москвы».