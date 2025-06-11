Бассейн в Северном готов почти на 90%

Сейчас рабочие ведут отделку чаши большого бассейна — на дно наносят современное полипропиленовое покрытие, которое пришло на смену привычной плитке. В малом бассейне эти работы уже завершены, там идет процесс формирования чаши: для надежного соединения пластика с бетоном в нее залили специальный раствор.
Параллельно в здании продолжаются отделочные работы: завершается монтаж вентиляции, слаботочных систем и электроснабжения. Готовые помещения после уборки оснастят техникой и мебелью. На прилегающей территории идет отсыпка и выравнивание грунта под благоустройство. Для гармоничной интеграции со сквером Казачий специально закупили такую же тротуарную плитку.
На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 87%. Завершить все работы планируется к концу августа.
Напомним, в составе комплекса предусмотрены два бассейна — взрослый и детский, спортзал для силовых тренировок, зал для йоги, два хаммама, детская комната, буфет и музей спорта. Максимальная пропускная способность объекта — 268 человек в смену. Глубина большого бассейна — до 3,5 метров.
Территория вокруг будет благоустроена: оборудуют парковку на 66 машиномест, включая 8 мест для маломобильных граждан, установят лавочки, малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники. Для удобного доступа предусмотрены два въезда — с улиц 9 Мая и Водопьянова, сообщают в мэрии.