Бассейн в Северном готов почти на 90%

Сейчас рабочие ведут отделку чаши большого бассейна — на дно наносят современное полипропиленовое покрытие, которое пришло на смену привычной плитке. В малом бассейне эти работы уже завершены, там идет процесс формирования чаши: для надежного соединения пластика с бетоном в нее залили специальный раствор.