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Челябинская область лидирует в стране по количеству шопоголиков

Вышло в свет исследование, которое показало, какую часть зарплаты жители российских регионов тратят на шопинг.

Источник: Freepik

Анализ ситуации по этому направлению провели совместно специалисты CDEK.Shopping и hh.ru. По их выкладкам, пять процентов опрошенных россиян тратят на шопинг более половины своей зарплаты. Лидирует в России по числе шопоголиков Челябинская область, в которой 12% принявших в исследовании людей тратят на походы по магазинам более 50% своей заработной платы. Для сравнения, москвичей, отправляющих на шопинг столь же большие объемы, всего 10%.

Самыми экономными, если верить данному исследованию, оказались жители Башкирии, Санкт-Петербурга и Пермского края, где значительная часть респондентов тратит на шопинг всего от 5 до 10% своей зарплаты.