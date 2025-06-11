Челябинская область лидирует в стране по количеству шопоголиков

Анализ ситуации по этому направлению провели совместно специалисты CDEK.Shopping и hh.ru. По их выкладкам, пять процентов опрошенных россиян тратят на шопинг более половины своей зарплаты. Лидирует в России по числе шопоголиков Челябинская область, в которой 12% принявших в исследовании людей тратят на походы по магазинам более 50% своей заработной платы. Для сравнения, москвичей, отправляющих на шопинг столь же большие объемы, всего 10%.