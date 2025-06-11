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Дальневосточный кот временно остановил работу КПП между Приморьем и Китаем — видео

Движение на мосту приостановили по договорённости сторон.

Источник: PrimaMedia.ru

На пограничном мосту между Приморьем и Китаем временно приостановили движение — причиной стал дальневосточный кот, который вышел на переправу через реку Гранитную. Дикий хищник оказался на мосту со стороны России, преодолев заграждение, и прошёл к середине перехода, соединяющего МАПП Полтавка и пункт пропуска Дуннин. Об этом информирует портал Biang.ru (18+) со ссылкой на телевидение Дуннина, сообщает ИА PrimaMedia.

Животное хромало, предположительно из-за полученной травмы. Чтобы не напугать редкого представителя фауны, охраняемого в Китае, работу КПП временно остановили по согласованию обеих сторон.

Спустя некоторое время кот самостоятельно вернулся на российскую территорию. Его дальнейшая судьба неизвестна. Отмечается, что в Китае дальневосточный кот включён в список охраняемых животных второй категории, охота на него запрещена.