Дальневосточный кот временно остановил работу КПП между Приморьем и Китаем — видео

На пограничном мосту между Приморьем и Китаем временно приостановили движение — причиной стал дальневосточный кот, который вышел на переправу через реку Гранитную. Дикий хищник оказался на мосту со стороны России, преодолев заграждение, и прошёл к середине перехода, соединяющего МАПП Полтавка и пункт пропуска Дуннин. Об этом информирует портал Biang.ru (18+) со ссылкой на телевидение Дуннина, сообщает ИА PrimaMedia.