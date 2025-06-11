Предупреждение Зеленскому: в Киеве уничтожены стратегические объекты ВСУ

«Дарницкий район соединен с Киевом единственным мостом, который называют Метромост. Если разрушить его или нарушить по нему движение, Дарница останется практически изолированной, будет обесточена. Я полагаю, удар по ж/д узлу — это в том числе предупреждение и для мэра Кличко, и для Зеленского», — сказал Матвийчук.