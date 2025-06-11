Предупреждение Зеленскому: в Киеве уничтожены стратегические объекты ВСУ

В ночь на 10 июня ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Киева. Высокоточным оружием и беспилотниками были поражены предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины, аэродромы, склады с боеприпасами и горючим. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru оценил ответ возмездия России.
Нанесен удар по нефтебазе в Борисполе.
Официально в Минобороны страны не сообщили, какие именно объекты попали под удар. По сведениям российских военных пабликов и согласно информации, поступающей непосредственно из столицы Украины, был, в частности, атакован судостроительный завод, уничтожены промышленные ангары с военным оборудованием в Оболонском районе. Одной из основных целей также вновь стали цеха завода «Артем».
Кроме того, атаке подверглась нефтебаза, расположенная в пригороде Киева Борисполе. Как пояснил Анатолий Матвийчук, удар по ней нанесли, в том числе, чтобы ослабить подразделения ВСУ, дислоцирующиеся в Сумской области.
«Борисполь — пригород Киева, где еще со времен СССР располагались несколько стратегических точек: военные аэродромы, ракетные площадки и тому подобное. Сама же нефтебаза является основным источником топлива для ВСУ. Ее уничтожение, если мы посмотрим на карту, снижает потенциал украинских сил в направлении Сумы-Чернигов, которое выходит на Курскую область», — сказал Матвийчук.
Уничтожены склады с оружием.
Подвергся массированной атаке и железнодорожный узел локомотивного депо «Дарница».
По словам эксперта, там могли располагаться отстойники с вооружением.
«На данном крупном железнодорожном узле производится перегрузка товаров, маневрирование составов. Вполне возможно, что там также могли находиться отстойники с вооружением и другими различными материальными средствами для ВСУ, поставленными странами Запада Киеву», — сказал Матвийчук.
Зеленского и Кличко предупреждают.
Кроме того, оценивая уничтожение ж/д узла в районе депо «Дарница», военный эксперт выразил мнение, что массированный удар ВС РФ по Киеву является предупреждением мэру украинской столицы Владимиру Кличко и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
«Дарницкий район соединен с Киевом единственным мостом, который называют Метромост. Если разрушить его или нарушить по нему движение, Дарница останется практически изолированной, будет обесточена. Я полагаю, удар по ж/д узлу — это в том числе предупреждение и для мэра Кличко, и для Зеленского», — сказал Матвийчук.
По ТЦК бить нет смысла.
Собеседник aif.ru также выразил мнение, что наносить удары по административным зданиям ТЦК Киева, зданиям, где проводится мобилизация граждан Украины, нет смысла.
«Результат будет очень нулевой, потому что, как правило, там нет ничего такого, что влияет на боеспособность ВСУ. Разрушим здание — на его месте установят палатки, и мобилизация продолжится», — отметил Матвийчук.
А вот такой завод, как «Арсенал», и ряд других промышленных предприятий, занимающихся выпуском и ракет, и запчастей для ракет, достойны того, чтобы быть подвергнутыми массированным ударам, уверен военный эксперт.