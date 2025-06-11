Экс-нападающий «Авангарда» переходит в «Адмирал» за 1 000 рублей

О подробностях рассказал хоккейный обозреватель Артур Хайруллин. По его информации, «Ак Барс» планирует обменять Семёна Кошелева в «Адмирал» за символическую плату в размере 1 000 рублей. При этом в клубе из Владивостока рассчитывают на изменение условий контракта с новым игроком.