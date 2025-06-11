Экс-нападающий «Авангарда» переходит в «Адмирал» за 1 000 рублей

Владивостокский «Адмирал» готовится принять бывшего нападающего омского «Авангарда» Семёна Кошелева. Об этом сообщает телеграм-канал хоккейного агентства Winners.
О подробностях рассказал хоккейный обозреватель Артур Хайруллин. По его информации, «Ак Барс» планирует обменять Семёна Кошелева в «Адмирал» за символическую плату в размере 1 000 рублей. При этом в клубе из Владивостока рассчитывают на изменение условий контракта с новым игроком.
Семён Кошелев на протяжении трёх сезонов, с 2017 по 2020 год, выступал за омскую команду. За это время он сыграл 178 матчей, забросил 26 шайб и сделал 36 результативных передач. В предыдущем сезоне представлял «Ак Барс», провёл 76 матчей, отличился 13 голами и 10 передачами.