Пригородные поезда из Аши в Уфу с 17 июня будут курсировать четыре раза в неделю

Напомним, в тестовом режиме с 30 марта ежедневно осуществлялось курсирование второй пары пригородных поездов № 6405 Аша — Уфа и № 6422 Дема — Аша.
Анализ пассажиропотока показал, что социально значимый маршрут необходимо сохранить.
«С 17 июня пригородные поезда из Аши в Уфу будут курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям», — сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Ранее также со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова сообщалось, что с 1 июля между Челябинском и Уфой начнет курсировать скоростной поезд «Ласточка».