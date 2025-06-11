Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пригородные поезда из Аши в Уфу с 17 июня будут курсировать четыре раза в неделю

Электрички из Аши в Уфу с 17 июня будут курсировать четыре раза в неделю, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Комсомольская правда

Напомним, в тестовом режиме с 30 марта ежедневно осуществлялось курсирование второй пары пригородных поездов № 6405 Аша — Уфа и № 6422 Дема — Аша.

Анализ пассажиропотока показал, что социально значимый маршрут необходимо сохранить.

«С 17 июня пригородные поезда из Аши в Уфу будут курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям», — сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Ранее также со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова сообщалось, что с 1 июля между Челябинском и Уфой начнет курсировать скоростной поезд «Ласточка».