В оскверненном украинскими военными храме Иоана Предтечи в селе Махновка Курской области замироточила икона Богоматери. Об этом в среду, 11 июня, сообщил протоиерей Александр Зинченко, фронтовой священник и помощник начальника управления ФСИН России по Курской области.
— У нас очень много таких случаев, когда мироточат иконы. Вот она, плачет, видите? Тут уже задумаешься, почему это все происходило. Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ, — прокомментировал Зинченко, указывая на икону Богоматери.
В период оккупации села украинскими войсками, церковь Иоана Предтечи подверглась осквернению. В алтаре был устроен туалет, иконостас прострелен, иконы повреждены, а храм использовался для ночлега, передает РИА Новости.
8 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области.
Командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов пообещал найти военных, открывших огонь по храму в Судже Курской области, и наказать их. По его словам, виновных передадут его бойцам для прохождения службы на линии соприкосновения.