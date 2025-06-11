«Вот она, плачет, видите»: в храме Курской области начала мироточить икона

— У нас очень много таких случаев, когда мироточат иконы. Вот она, плачет, видите? Тут уже задумаешься, почему это все происходило. Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ, — прокомментировал Зинченко, указывая на икону Богоматери.