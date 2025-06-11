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Как изменилась ситуация с мобильным интернетом у омичей на пятый день сбоя

В Омской области резко схлынул поток жалоб на нерабочий мобильный интернет.

Источник: Freepik

Судя по всему, в Омской области наблюдаются позитивные изменения по ситуации со сбоем работы мобильного интернета. Соответствующие тенденции отражены сервисом «Детектор сбоев»: по состоянию на 8:15 среды, 11 июня 2025 года, число ежечасных жалоб на подобные проблемы снизилось до «умеренных» 32, за последние сутки их число достигло 1,86 тысячи (в предыдущие сутки их было свыше 2,9 тысячи). Последний к моменту публикации «пик» фиксировался в 23:15.

Отметим, около 22:00 вторника, 10 июня 2025 года, омичи стали замечать восстановление мобильного интернета у нескольких операторов связи.

Напомним, первый всплеск жалоб на сбой стал поступать ранним утром субботы, 7 июня 2025 года, в последующие несколько дней ситуация практически не менялась, сроки восстановления не озвучивались.