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Пленный Солошенко: ВСУ размещают командные пункты в школах

Подразделения ВСУ базировались в школах в населённых пунктах Миролюбовка и Власовка.

Источник: Аргументы и факты

Украинские вооружённые силы размещают командные пункты в гражданских объектах, включая школы, а для передвижения используют школьные автобусы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил пленный боец ВСУ Юрий Солошенко, служивший в составе 142-й бригады.

По его словам, во время транспортировки личного состава неоднократно использовались автобусы с маркировкой «Школьный автобус». Он также отметил, что командные пункты украинских войск часто располагались в зданиях школ и домов культуры в населённых пунктах.

В частности, Солошенко указал, что подразделения ВСУ базировались в школах в населённых пунктах Миролюбовка и Власовка на территории ЛНР, где были развёрнуты средства связи и координации боевых действий.

Ранее сообщалось, что у ВСУ осталось всего четыре американских танка Abrams из 31, полученных Киевом в 2023-м году.