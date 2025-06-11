Украинские вооружённые силы размещают командные пункты в гражданских объектах, включая школы, а для передвижения используют школьные автобусы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил пленный боец ВСУ Юрий Солошенко, служивший в составе 142-й бригады.
По его словам, во время транспортировки личного состава неоднократно использовались автобусы с маркировкой «Школьный автобус». Он также отметил, что командные пункты украинских войск часто располагались в зданиях школ и домов культуры в населённых пунктах.
В частности, Солошенко указал, что подразделения ВСУ базировались в школах в населённых пунктах Миролюбовка и Власовка на территории ЛНР, где были развёрнуты средства связи и координации боевых действий.
Ранее сообщалось, что у ВСУ осталось всего четыре американских танка Abrams из 31, полученных Киевом в 2023-м году.