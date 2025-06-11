В Красноярске открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню России

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
В Красноярске на улице Дзержинского состоялось открытие фотовыставки, посвященной Дню России. В экспозиции представлено более 50 работ, предоставленных Русским географическим обществом, Министерством юстиции РФ, Российским историческим обществом, фондом «История Отечества» и местными фотографами.
Как сообщила Ирина Брежнева, руководитель агентства печати и массовых коммуникаций края, выставка уже стала традиционной и проводится ежегодно. Экспозиция включает три части: историческую, посвященную природе, и самую важную — людям. Каждая часть оформлена в своем цвете, что в итоге создает палитру, отражающую цвета флага Российской Федерации. Также на конструкциях выставки размещены слова гимна страны. Брежнева отметила, что выставка пользуется популярностью среди жителей Красноярска.
Кроме фоторабот на выставке представлены экспонаты и материалы, которые свидетельствуют о важнейших событиях в истории России, начиная с Смутного времени.
Заместитель начальника управления Минюста России по Красноярскому краю Виктория Лысая выразила надежду, что данное мероприятие станет значимым в преддверии Дня России и поможет молодому поколению лучше понять ключевые моменты отечественной истории. Она добавила, что среди материалов выставки можно найти информацию о шпионских операциях до и во время революций, а также о Гражданской и Великой Отечественной войнах.
Ранее рассказывали, что воспитанники детсада устроили флешмоб ко Дню России в Красноярске.