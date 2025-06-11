В Красноярске открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню России

Заместитель начальника управления Минюста России по Красноярскому краю Виктория Лысая выразила надежду, что данное мероприятие станет значимым в преддверии Дня России и поможет молодому поколению лучше понять ключевые моменты отечественной истории. Она добавила, что среди материалов выставки можно найти информацию о шпионских операциях до и во время революций, а также о Гражданской и Великой Отечественной войнах.