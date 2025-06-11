Джерелиевский: Британия передала Украине не нужные ей самой Challenger

Танки Challenger, которые Британия передала Украине, ей самой были не нужны, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский. Эти машины, по словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, являются «кастрюлями, мало пригодными к реальным боевым действиям».
Он отметил, что танки не являются сильной стороной Британии.
«Их концепция военного строительства не предполагает мощных бронетанковых войск. До этих поставок в Британии было в пределах 200 единиц танков. В принципе, это не их конёк. Один из британских генералов, комментируя именно боевые действия на территории Украины, отметил, что бронетанковых войск Соединенного Королевства хватит там на одну или две недели активных боёв», — рассказал военный эксперт.
Ранее он объяснил, какие минусы есть у британских танков Challenger.