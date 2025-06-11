Пострадавшая при полете на параплане норильчанка отсудила компенсацию

Специалисты красноярского Роспотребнадзора в суде защитили права жительницы Норильска, которая пострадала во время полета на параплане.
Случай произошел прошлым летом во время отпуска женщины. На сайте красноярского аэроклуба она заказала 40-минутный полет в тандеме с инструктором в районе поселка Манский, но он обернулся происшествием.
«По словам норильчанки, полет начался без надлежащего инструктажа. А спустя всего 3−4 минуты после взлета пилот не справился с управлением, что привело к быстрой аварийной посадке на поле. В результате падения женщина получила повреждения в виде ушибов, гематом в ногах, а также боли в голове и позвоночнике. Вместо отдыха в период отпуска ей пришлось проходить лечение. Более того, инцидент вызвал сильный стресс, который привел к развитию страха полетов и боязни высоты. Пострадавшей потребовалась не только медицинская, но и психологическая помощь», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Во время судебного разбирательства представитель ответчика возражал против заявленных требований о компенсации, утверждая, что инструктаж был проведен должным образом, а вынужденная посадка произошла по причине подскладывания части крыла, которое случается из-за турбулентности. По его словам, инструктор предпринял все меры, заботясь о безопасности полета и посадки, после приземления пострадавшей были предложены различные варианты помощи, от которых она якобы отказалась, а деньги за несостоявшийся полет ей вернули в полном объеме.
Несмотря на это, по решению суда с ИП Орленко А. С. в пользу женщины взыскано 124 950 рублей, в том числе: компенсация морального вреда — 80 000 рублей, расходы на медицинские услуги — 3 300 рублей и штраф — 41 650 рублей. Решение суда вступило в законную силу.