Пострадавшая при полете на параплане норильчанка отсудила компенсацию

«По словам норильчанки, полет начался без надлежащего инструктажа. А спустя всего 3−4 минуты после взлета пилот не справился с управлением, что привело к быстрой аварийной посадке на поле. В результате падения женщина получила повреждения в виде ушибов, гематом в ногах, а также боли в голове и позвоночнике. Вместо отдыха в период отпуска ей пришлось проходить лечение. Более того, инцидент вызвал сильный стресс, который привел к развитию страха полетов и боязни высоты. Пострадавшей потребовалась не только медицинская, но и психологическая помощь», — рассказали в Роспотребнадзоре.