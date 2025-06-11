В длительные выходные в Башкирии ожидается жара, ливни с грозой и градом

В праздничный день, 12 июня, характер погоды не изменится. В прогнозе значатся кратковременные дожди, грозы, локальные ливни с градом. Местами обещают шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью составит +13,+18°, на востоке до +8°. Днем будет +26,+31°.