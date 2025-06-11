Миронов призвал ограничить рост цен на обучение в вузах

В Госдуме призвали ограничить рост цен на обучение в вузах.
Правительство РФ призвали ограничить рост стоимости обучения в вузах на уровне инфляции. С инициативой выступил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСколько нужно набрать на ЕГЭ, чтобы поступить в университет: проходные баллы в ведущие вузы России.
«Правительству пора браться за регулирование, ограничивать рост платы за обучение хотя бы уровнем инфляции, а по дефицитным специальностям вообще не допускать повышения цен», — заявил Миронов, отметив, что ситуация с ежегодным повышением стоимости учебы требует вмешательства со стороны властей для защиты интересов студентов и их семей. Его слова передает ТАСС.
Депутат также указал на необходимость государственного регулирования заработных плат ректоров и их заместителей, которые, по его словам, значительно превышают оклады преподавателей. Миронов уточнил, что сейчас эти ставки устанавливаются самими вузами, что ведет к значительному разрыву в доходах между руководством и основным преподавательским составом.
Политик добавил, что государственные вузы должны ориентироваться на нормативы стоимости, ежегодно утверждаемые Минобрнауки РФ, однако фактически учебные заведения добавляют к ним собственные надбавки. При этом коммерческие вузы вообще не ограничены никакими нормативами, что приводит к резкому росту цен на образование.
Ранее экономисты подсчитали, сколько тратят родители на одного ребенка. Отмечается, что только на получение высшего образования требуется сумма в пределах от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей.