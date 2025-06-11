Миронов призвал ограничить рост цен на обучение в вузах

Депутат также указал на необходимость государственного регулирования заработных плат ректоров и их заместителей, которые, по его словам, значительно превышают оклады преподавателей. Миронов уточнил, что сейчас эти ставки устанавливаются самими вузами, что ведет к значительному разрыву в доходах между руководством и основным преподавательским составом.