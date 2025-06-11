Сборная Чили по футболу пропустит третий чемпионат мира подряд

Авторами голов стали Мигель Терсерос, отличившийся уже на пятой минуте, и Энцо Монтейро, забивший на последних минутах матча. Несмотря на то что обе команды остались вдесятером, боливийцам удалось сохранить преимущество.
Это поражение стало для Чили десятым в текущем отборочном цикле, оставив команду на последней строчке турнирной таблицы с лишь десятью набранными очками. Таким образом, трёхкратные обладатели Кубка Америки вновь не смогли пробиться на мировое первенство. Это произошло с командой в третий раз подряд.
Участие в турнире уже гарантировали себе Япония и Новая Зеландия. Ранее Life.ru сообщал, что впервые в истории на ЧМ-2026 отобралась сборная Узбекистана. В Америку поедет и сборная Австралии.