Сборная Чили по футболу пропустит третий чемпионат мира подряд

Это поражение стало для Чили десятым в текущем отборочном цикле, оставив команду на последней строчке турнирной таблицы с лишь десятью набранными очками. Таким образом, трёхкратные обладатели Кубка Америки вновь не смогли пробиться на мировое первенство. Это произошло с командой в третий раз подряд.