Губернатор Омской области снова прокомментировал проблемы с интернетом

В Омске произошел масштабный сбой мобильной связи — жители города столкнулись с полным отсутствием доступа к мобильному интернету. Это создало серьезные неудобства в повседневной жизни: невозможно провести оплату в торговых точках, не оборудованных Wi-Fi, а также возникли проблемы с финансовыми операциями — пользователи не могут перевести средства между банковскими картами.