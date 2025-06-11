Губернатор Омской области снова прокомментировал проблемы с интернетом

Губернатор Омской области снова дал комментарий. В своём Telegram-канале он отметил, что отсутствие интернета связано с безопасностью.
«Вижу все ваши сообщения по поводу проблем с мобильной связью и мобильным интернетом. Текущая ситуация касается в первую очередь решения вопросов нашей с вами безопасности, а это самое главное. Прошу отнестись с пониманием», — написал Виталий Хоценко.
В Омске произошел масштабный сбой мобильной связи — жители города столкнулись с полным отсутствием доступа к мобильному интернету. Это создало серьезные неудобства в повседневной жизни: невозможно провести оплату в торговых точках, не оборудованных Wi-Fi, а также возникли проблемы с финансовыми операциями — пользователи не могут перевести средства между банковскими картами.
Представители сотовых операторов синхронно заявляют, что проблема возникла по причинам, которые находятся вне их контроля. При этом конкретные обстоятельства, приведшие к сбою, не раскрываются, оставляя абонентов без понимания сроков восстановления нормального функционирования сети.